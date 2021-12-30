Caretta carettaların neslinin devamı için seferber oldular

Muğla’da, nesli tehlikede ve koruma altında olan caretta caretta deniz Kaplumbağalarının neslinin devamı için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından 2 yıldır sürdürülen Life Med Turtles projesi kapsamında balıkçılar ve vatandaşlar bilgilendiriliyor.

İribaş deniz kaplumbağası olarak da adlandırılan caretta caretta deniz kaplumbağalarının özellikle Akdeniz ikliminde yoğunluklu olarak yaşaması ve üreteme için bu bölgeleri tercih etmesi nedeniyle zaman zaman bu deniz hayvanları balıkçıların ağlarına takılarak nesli tehlikeye giriyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yakup Kaska, 4 yıl sürecek Life Med Turtles projesinin iki yıldır devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Kaska, “Projemiz Kuşadası’ndan Mersin’e kadar olan bölgeyi kapsıyor. Amacımız nesli tehlike altında olan bu deniz canlısının türünün devamının yöre insanları ve yöre balıkçıları ile birlikte sürdürmek. Bu amaçla Ege ve Akdeniz bölgesindeki kıyı şeridinde bulunan balıkçılarımıza ve yöre insanlarına bilgilendirmeler yapıyoruz. Yöre balıkçılarımıza kurtarma malzemeleri dağıtıyoruz. Trol avcılarına kaplumbağa dışlama cihazı, küçük balıkçı teknelerindeki ağlara ışık takarak hayvanın ağalara yaklaşmamasını sağlıyoruz. Dağıttığımız malzemelerin kullanımı konusunda çalışma arkadaşlarımız gerekli eğitim desteği veriyor” dedi.

Öğrencilere eğitim

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, balıkçılar ve yöre halkının yanında okullarda da öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Ekiplerimiz tarafından bölgemizdeki okullar ziyaret edilerek deniz kaplumbağaları hakkında öğrencilerimize bilgilendirme yapıp öğrencilere kalem, not defteri ve bilgilendirici broşürler veriyoruz. Bilgilendirme sonunda öğrencilerin ilgileri, deniz kaplumbağası ile ilgili meraklı soruları, bizlere gelecek için umut veriyor” dedi.