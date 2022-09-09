Caretta Carettalara ölüm saçan hayalet ağlar, sualtı robotuyla temizleniyor

Teknelere ya da kayalıklara takılıp denizin dibinde kalan ve özellikle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Caretta Caretta ile diğer deniz canlılarını tehdit eden hayalet ağlar, sualtı robotu tarafından dipten alınarak temizleniyor. 100 metre derinliğe kadar inebilen sualtı görüşlü son teknoloji robot ve ona eşlik eden dalgıçlar, son 1 yılda 1 ton hayalet ağ temizledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, denizlerde ekosisteme zarar veren hayalet ağların toplanmasına yönelik geçtiğimiz yıl, alanında uzman dalgıçlar ve uzaktan kumandayla kontrol edilen sualtı görüşlü robot ile Antalya kıyılarında çalışma başlattı. Teknelere ya da kayalıklara takılıp deniz dibinde kalan hayalet ağlar, vatandaş ihbarı veya sualtı taramasıyla tespit ediliyor, ardından bölgeye sevk edilen alanında uzman dalgıçlar ve sualtı robotuyla bulunduğu yerden alınıyor. Ağlar, kıyı şeridine konulan konteynerlerde toplanıp, geri dönüşümle kullanılabilir ağ, şamandıra gibi materyallere dönüştürülerek tekrar balıkçılara veriliyor.

Caretta Caretta’nın baş düşmanı

Özellikle hayalet ağlar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta’ların baş düşmanı olduğu biliniyor. Ağlara takılan balıkları avlamaya yönelen Carettalar da, ağa takılıp beslenme ya da solunum sıkıntısı yaşıyor.

“Hayalet ağlar deniz ekosistemine zarar veriyor”

Hayalet ağların deniz ekosisteminde dünyanın problemi olduğuna vurgu yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, “Tekneye ya da kayalığa takılıp kopan bu ağlar, denizde canlıları avlamaya devam ediyor. Bu ağlar, orada ölen ya da yaralı olan deniz canlılarıyla beslenecek diğer canlıları da kendisine çekiyor. Bu sürekli devam ediyor ve oradaki deniz ekosistemine zarar vermeye başlıyor” dedi.

“Toplanan ağlar geri dönüşüme gidiyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma duyarsız kalmamak için uzman ekiple hayalet ağlarla mücadele başlattıklarının altını çizen Atasoy, gelen ihbarlar ya da kendi araştırmaları sonucu tespit edilen ağları dalgıçlar ve sualtı robotuyla çıkardıklarını söyledi. Atasoy, hayalet ağları Antalya kıyılarında konuşlandırılan balıkçı ağ konteynerlerinde geri dönüşüm için topladıklarını aktararak, “Bu ağları biz geri dönüştürerek, tekrar balıkçılarımıza katkı sağlayacak balıkçı kasaları, şamandıra ve saksı gibi materyallere dönüştürebiliyoruz. Bütün amacımız Antalya’da deniz ekosistemini korumak” ifadelerini kullandı.

“Konyaaltı Sahili uzunluğundan daha uzun hayalet ağ topladık”

İnovatif uygulama ve çözümlerini dikkate aldıklarını ve çevre teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte işlerinin daha çok kolaylaştığını kaydeden Atasoy, “100 metre derinliğe kadar inebiliyor. Kamera sistemi var ve biz bunu kumandayla kontrolünü sağlıyoruz. Kıskaçlarıyla ağı alma özelliğine sahip. Dolayısıyla bu robot bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. 1 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz ve 1 ton hayalet ağ topladık. Bu 15 kilometre uzunluğunda demek. Konyaaltı Sahili’nden daha uzun bir ağ uzunluğunu düşünün. Bu kadar hayalet ağı topladık” diye konuştu.