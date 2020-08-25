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Caretta caretta yuvalarının kepçe ile yıkılmasına 442 bin lira idari para cezası

CARETTA CARETTA YUVALARININ KEPÇE İLE YIKILMASINA 442 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Çevre 25.08.2020, 14:48
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Caretta caretta yuvalarının kepçe ile yıkılmasına 442 bin lira idari para cezası

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi’ne ait kepçenin Beykonak sahilindeki caretta caretta yuvalarını dağıtmasının ardından belediyeye Doğa Koruma Milli parklar 6.Bölge Müdürlüğü tarafından 442 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Önceki gün Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline gelen belediyeye ait iş makinesi, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi. Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

Kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Barklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi ve Biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye toplamda 442 bin 482 tl idari para cezası uygulandı. Şahıslar için 73 bin lira olan ceza, 2872 sayılı çevre konunun 20 k maddesine göre kurum, kuruluş ve ve işletmelere 3 katı olduğu ve iki ayrı noktada suç işlendiği için rakam 442 bin liraya yükseldi.

İki yıl önce vatandaşa 60 bin lira ceza uygulanmıştı

Aynı noktada iki yıl önce gece karanlıkta sahile girip caretta caretta yuvalarını yıktığı için Emrah Ay isimli vatandaşa yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verilmişti.

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