Caretta Caretta ’Tuba’, 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti

2019 yılında Dalyan İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen, fakat sırtında pervane yarası bulunması üzerine tedaviye alınan Caretta Caretta ’Tuba’, 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol aldı.

İztuzu sahilinde bulunan Türkiye’nin tek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan Caretta Caretta, doğal ortama bırakılmıştı. 29 Ağustos 2019 tarihinde İztuzu sahilinde tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları ile birlikte çok sayıda yavru da deniz ile buluşmuştu. Tedavisi tamamlanan dişi Caretta Caretta deniz kaplumbağasına ’Tuba’ isim verilirken, kaplumbağaya uydu takibi için cihaz takılmıştı. Caretta Caretta deniz kaplumbağasının sırtına takılan uydu sayesinde ’Tuba’ isimli kaplumbağa uydu takip cihazı sayesinde gittiği tüm güzergah izleniyordu.

’Tuba’, bugüne kadar uydudan en uzun süre ile izlenen kaplumbağası oldu. 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol alan Tuba, bu yolculuğuna halen devam ediyor. TUI Care Vakfı desteğiyle izlemeye başlanın ve şimdiye kadar haritası yaklaşık 7 milyon 300 bin kez izlenen ’Tuba’, en son İtalya açıklarında yolculuğunu devam ettiriyor.

Tedavisini yapan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, “Yolculuğunun nasıl devam edeceğini merakla beklediğimiz Tuba, bizim beklentilerimizin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlediğimiz kaplumbağa oldu. Daha ne kadar bilgi vermeye devam edecek bilemiyoruz ama Dalyan’a yuva yapmaya döneceği günü heyecanla bekliyoruz” denildi.