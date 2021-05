Çardak’ın yerleşik flamingolarından görsel şölen

Denizli’nin Çardak ilçesi sınırları içinde bulunan Acıgöl’ün simgesi flamingoların bir bölümü bu yıl göç etmedi. Yavrularını Acıgöle çıkartan flamingolar kırmızı kanatları ve uzun bacaklarıyla görsel şölen sunuyor.

Türkiye’de Tuz Gölü’nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar-Denizli sınırlarındaki Acıgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Acıgöl’deki flamingolar halk arasındaki adıyla allı turnalar havalar soğumaya başlayınca Kuzey Afrika Nil Havzasındaki tuz göllerine göç ediyor, Temmuz ayında da tekrar Acıgöl’e geliyordu. Ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle flamingoların bir bölümü göç etmedi. Acıgöl’deki kırmızı larvalarla beslenen flamingolar, göl çevresinde yumurtlayarak yavrularını çıkarttı. Göç etmeyen allı turnalar halk arasında ‘Flamingolar Çardaklı oldu’ diye konuşulmaya başlandı. Her yıl göçmen flamingoları takip ettiğini anlatan Engin Tekeli, “Acıgöl’de her yıl misafirlerimiz buraya konuk oluyor. Bunlar bir rivayete göre, Acıgöl’deki kırmızı larvalardan renklerini aldığını söylüyorlar. Bunlar pek sığ suları sevmiyorlar. Genellikle alçak sularda ikametgah ediyorlar. Ayak uzunluklarının 80 ile 85 santimetre aralığında olduğu söyleniyor. Yavrularını her yıl burada çıkarıyorlar ve yaz da olsa kışta olsa flamingolar burada” dedi.

Öte yandan, yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilen Acıgöl’de, yaklaşık 20 familyadan 160’ın üzerinde kuş çeşidi olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından olan Acıgöl, doğal güzelliğiyle de fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.