Canlı hayvan ithalatı Bandırma Limanı’nda devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 500 bin baş canlı hayvan ithalatı için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvurular sonucunda kırmızı et piyasasında denge sağlamak ve artan et ihtiyacını karşılamak amacıyla ithalatı gerçekleştirilen canlı hayvanların ülkeye gelişi denizyolu ile devam ediyor.

Türkiye’nin belli limanlarında canlı hayvanların tahliyesi gerçekleşen, gemilerin tahliye limanlarından biri de Bandırma Çelebi Limanı. 500 bin baş canlı hayvan ihalesinden sonra Bandırma Limanında 2 gemi tahliye edildi ve 1 gemi de tahliye için Bandırma körfezi açıklarında bekletiliyor. Tahliyesi gerçekleştirilen ’QUEENSLAND’ adlı gemide 2900 gebe düve, ’MV WMF EXPRESS’ adlı gemide 5069 adet düve bulunmaktaydı ve bu hayvanların tahliyesi gerçekleştirilerek alıcılarına ulaştırıldı. Bandırma Körfezi açıklarında bekletilen ’MV YOSOR’ adlı gemide ise 7360 adet canlı hayvan bulunuyor. Çelebi Limanı yetkilerinden alınan bilgiye göre yıl sonuna kadar bu gemilerin gelmesinin devam edeceği ve tahliye operasyonlarını en hızlı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ülkenin bir çok limanında besiciler için ithal edilen canlı hayvan tahliyesi yapılıyor. Ancak Bandırma’da limanın şehre yakın olmasından dolayı her seferinde ağır kokuyla karşılaşan vatandaşlar, şehir dışında bulunan limanlarda bu tahliyelerin yapılmasını talep ediyor.