banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
El emekleri görücüye çıktı
El emekleri görücüye çıktı
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı

Cankurtaranlar rip akıntısı uyarısı yaptı vatandaşlar dinlemedi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik sahilinde rip akıntısı nedeniyle uyarılan vatandaşlar cankurtaranları dinlemeyerek tehlikeli sularda serinlemeye devam etti.

Çevre 19.06.2022, 16:32
Cankurtaranlar rip akıntısı uyarısı yaptı vatandaşlar dinlemedi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik sahilinde rip akıntısı nedeniyle uyarılan vatandaşlar cankurtaranları dinlemeyerek tehlikeli sularda serinlemeye devam etti.

Sahil bölgesinde ve sahil kenarında cankurtaranlar uzun süre, rip akıntısının bulunduğu alanda yüzmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Uyarıya rağmen vatandaşlar akıntının olduğu bölgede yüzmeye devam etti.

Rip akıntısı kıyıya ulaşan dalgaların, aynı tepkiyle geri dönmesidir. Burada kıyıya ulaşan dalga ne kadar güçlüyse geri dönmesi de o kadar güçlü oluyor.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu