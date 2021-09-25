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Çankaya’da merdivenli yol yapımına hız verildi

Çankaya Belediyesi, ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde merdivenli yol yapımına hız verdi.

Çevre 25.09.2021, 11:42
Çankaya’da merdivenli yol yapımına hız verildi

Çankaya Belediyesi, ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde merdivenli yol yapımına hız verdi.

İlçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, merdivenli yol basamaklarını kendi üretimi olan andezit taşlarla döşerken korkulukları da paslanmaz demirden kullanıyor.

Karataş bölgesinde yer alan Beton ve Beton Elemanları Üretim tesisinde kendi işçisiyle ürettiği malzemeleri eğimli ve yüksek bölgelerde kullanan Çankaya Belediyesi program dahilinde talepleri de dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar 9 mahallede ve 15 sokakta 780 metrekarelik merdivenli yol basamağını andezit ile kaplayan Çankaya Belediyesi bu süreçte 879 metrekarelik merdivenli yol için paslanmaz demir korkuluk yapımını tamamladı.

Her Çarşamba bir açılış ya da temel atma sloganıyla bir yılda 25 açılış ve temel atma programını hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hemşehrilerimizin kendilerini mutlu hissedecekleri bir Çankaya için halk yararına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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