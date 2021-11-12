Çankaya parklarına sonbahar bakımı

Ankara Çankaya Belediyesi 500’ün üzerindeki park ve yeşil alanlarına sonbahar bakımlarını yaparak vatandaşların en güzel şekilde yararlanması için hazırlıyor.

Yıl boyunca düzenli aralıklarla bakımları yapılan Çankaya parklarında sonbahar bakım-onarım ve bitkisel yenileme çalışmaları devam ediyor.

500’den fazla parkıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya’da, belediyenin çalışmalarıyla parklar her mevsim güzelliğini koruyor. Yeni park çalışmalarını tamamlayarak birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, bir yandan da eski parkların bakımlarını yaparak yeniliyor. Eskimiş olan park içi yollardan oturma birimlerine, çocuk oyun alanlarından spor alanlarına kadar tüm yenileme çalışmalarını yapan Belediye ekipleri, bir yandan da sonbahar için ürettiği mevsimlik çiçeklerle parkları süslüyor.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdikleri Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Zafer Park, Lozan Park, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Parkı gibi Başkentin en büyük parkları ile Kuğulupark gibi simge parklar başta olmak üzere yıl boyunca tüm parkların bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını yapan Çankaya, vatandaşları yaz-kış parklarda ağırlıyor.