Çankaya pandemide de durmuyor

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde sosyal yardımlarla vatandaşlara destek olurken temel belediyecilik çalışmalarını da ihmal etmiyor.

Pandemi sürecinde belediyecilik hizmetlerini aksatmayan ve sosyal yardımlarla vatandaşların salgın sürecini en az hasarla atlatmaları için var gücüyle çalışan Çankaya Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerini de sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açan ve tam kapanma döneminde rahat bir çalışma olanağına kavuşan Çankaya Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hız verdi.

Yakupabdal Mahallesinde yer alan asfalt üretim merkezinde kendi işçisiyle ürettiği asfaltı Çankayalıların hizmetine sunmanın gururunu yaşayan Çankaya Belediyesi, program dahilinde asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışıyor.

Pandemiye rağmen bu seneki hedefini 145 bin 500 ton olarak planlayan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Çankaya Belediyesi, asfalt seriminin yanı sıra renkli desenli asfalt çalışmalarına da devam ediyor.

Çankayalılar her yönden pandeminin sıkıntısını çekmeyecek

Tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecinden ülkemiz gibi Çankaya’nın da bir an önce kurtulması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hiç hesapta olmayan bir durumu ülkece yaşıyoruz. Bu süreçte yerel yönetimler olarak birçok zorlukla karşılaştık. Ama inanıyorum ki bu zamanlar da geçecek. Bizler pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.