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Canik’te yoğun kar mesaisi

Canik Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede tüm ekipleriyle birlikte vatandaşa hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

Çevre 26.01.2022, 16:58
Canik’te yoğun kar mesaisi

Canik Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede tüm ekipleriyle birlikte vatandaşa hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

Canik Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede tüm ekipleriyle birlikte vatandaşa hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ekiplerimiz karla mücadelede yoğun mesaisine devam ediyor. İlçe halkımızın bu zorlu süreçten olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz tüm imkanlarımızla sahadayız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek

Kar yağışının yoğun olduğu mahallelerdeki yol açma çalışmalarını Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte yaptıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, “Yoğun kar yağışının sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Belediyemizin tüm ekipleri teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz vatandaşlarımız için fedakârca çalışmalarına devam ediyor. Bazı mahallelerimizde personelimiz zamanla yarışıyor. Ekiplerimiz kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yol açma ve tuzlama faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Verdikleri destekten dolayı Mustafa Demir başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşın Yardımına ‘Canik Arama Kurtarma’ yetişti

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri, sağlık birimlerine ulaşamayan vatandaşları evinden alarak hastaneye ulaştırdı. Kırsalda kar yüksekliğinin 1,5 metreye ulaştığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koşan Canik Arama Kurtarma ekiplerimiz, belediyemizin ihbar hattını arayarak bizden yardım isteyen hastalarımızı sağlık birimlerine ulaştırmaya devam ediyor. Ekiplerimiz kanser tedavisi gören bir hastayı evinden alarak hastaneye ulaştırdı. Diyaliz hastası olan yaşlı bir amcamızı sağlık merkezine ulaştırdı. Yine kırsal bölgede hasta olan çocuklarımızı hastaneye ulaştırdık. İlaç temin edemeyen hastalarımıza ekiplerimiz aracılığıyla ilaçlarını ulaştırıyoruz. Kar yağışının yoğun olduğu mahallelerimizde vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz sahadan bir an olsun ayrılmadan çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘Can dostlar’ unutulmadı

Canik Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede sahipsiz hayvanların yardımına koşmaya devam ediyor. Soğuk ve kardan etkilenmemeleri için ilçedeki can dostları yardımsız bırakmadıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekiplerin 7/24 hizmet sunduklarını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yoğun şekilde yağan kar nedeniyle can dostlarımızın soğukta kalmaması, gıdasız bırakılmaması adına ekiplerimiz daha dikkatli, daha titiz çalışma yürütüyor. Can dostlarımızın beslenmesi için hizmetlerimizi ilçe geneline yaydık. Kırsal alanlara da uğrayıp buradaki can dostlarımız için kulübe ve yiyecek bırakmaya devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yolda kalma tehlikesi yaşasalar dahi ilçenin her noktasına uğrayarak dışarıda kalan can dostlar için mama ve barınma hizmeti sunuyor” ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmayı ihmal etmeyen Canik Belediyesi, ‘Gönül Sofrası’ ekibiyle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

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