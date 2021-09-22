Canik Belediyesi çevre projelerini dünyaya tanıtacak

Samsun’un Canik Belediyesi, hayata geçirdiği çevre projelerini katılacağı fuarda dünyaya tanıtacak.

Canik Belediyesi, hayata geçirdiği çevre projeleriyle 06-09 Ekim tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşecek olan "EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı"na katılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliği yaptığı fuarda "Orman Okulu" ve "Sıfır Atık Köyü" projelerinin sergileneceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu tür projelerle Canik ilçesini markalaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Çevre alanında geliştirdikleri projelerin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi olarak bu tür yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında gayretli olduklarını söyledi.

"Sıfır Atık Köyü, dünyanın geleceğini ilgilendiren bir proje"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gaziantep’te gerçekleşecek fuarda sergileyecekleri projelerden biri olan Sıfır Atık Köyü’nün Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada ödül almaya hak kazandığını dile getirdi.

Sıfır Atık Köyü Projesi’nin dünyanın geleceği ile yakından ilgili olduğuna vurgu yapan Başkan Sandıkçı, projeyle ilgili şunları söyledi: “Sıfır Atık Köyü Projesi ile çocuklara kaynakların verimli kullanılmasını, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesini, israfın önüne geçilmesini, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşümü ile enerji kaynağı haline getirilmesini yerinde öğretmeyi hedefledik.”

"Canik Orman Okulu Projesi, Türkiye’de tek"

Canik Orman Okulu projesiyle ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin işleyecekleri konuları tamamen dışarıda, doğal ortamlarda yaptıkları aktivitelerle öğrendiklerini dile getirdi. Başkan Sandıkçı, farklı okullarda okuyan öğrencilerin 6 haftalık bir eğitim programı ile eğitimlerine devam ettiği Canik Orman Okulu’nun Türkiye’de Milli Eğitim müfredatına uygun şekilde eğitim veren tek orman okulu olduğunu ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Mevcut yapıların restorasyonu yapıldı. Haricinde gözlemevi, macera parkuru, ekim dikim alanları, açık derslikler, kümesler inşa edildi. Orman Okulu projesi ile çocuklarımıza doğal öğrenme teknikleriyle çevrelenmiş bir alanda, ezberden uzak bir ortamda sosyal yaşam becerilerini geliştirebilecekleri bir eğitim imkânı ortamı hazırladık” diye konuştu.

"Gelecek nesilleri korumak ve kurtarmak mecburiyetindeyiz"

Bütün bu çalışmalarla gelecek nesillerin daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, “Çocuklara ve gençlere doğal yaşamın korunması konusunda duyarlılık kazandırarak gelecekte dünyanın daha yaşanılabilir hale gelmesine katkı sağlamak istiyoruz. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma, temiz çevre, yenilenebilir enerji, doğal kaynakların israf edilmemesi, havanın, suyun, toprağın kirletilmemesi, tarım alanlarının ve doğal yaşamın korunması, doğal enerji kaynaklarının kullanımı, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, atıkların dönüştürülerek yeniden kullanılması gibi konularda daha çok projenin üretilip hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Gelecek nesilleri korumak ve kurtarmak adına tüm dünya olarak acilen harekete geçmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

"Tüm küresel sorunların çözümü yereldedir"

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda şehirler için ortaya konulan yenilik ve gelişmelerin sergileneceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Ülkemizde de belediye sınırları içinde yaşayan nüfusumuzun oranı yüzde 94’ü aşmış bulunmaktadır. Daha iyi eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi için göçle gelenlerle birlikte hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz tüm dünyada olduğu gibi hava, su ve toprak kalitesinin korunması başta olmak üzere çeşitli çevresel sorunlarla mücadele etmektedir. Unutmamalıyız ki tüm küresel sorunların çözümleri yereldedir. Sürekli gelişen ve hayatımızı yeniden şekillendiren teknolojik ilerlemeler, belediyecilik anlayışımıza da farklı bir boyut kazandırmaktadır. Özellikle pandemi sonrası kurulacak yeni düzenin kodlarını oluşturan ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamaları hayata geçiren belediyeler öne çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığını yürüttüğü Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenecek Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nın, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde kurulacağı duyuruldu.