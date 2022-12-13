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Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Çevre 13.12.2022, 06:54 13.12.2022, 08:32
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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