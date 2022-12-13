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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
AFAD: "Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi"
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Çevre 13.12.2022, 06:54 13.12.2022, 08:32
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06.21’de 4.3 büyüklüğünde, 12.12 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.