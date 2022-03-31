Çanakkale’de öğrenci ve öğretmenler açık havada kitap okudu

Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan da katıldığı programda açık havada kitap okudu.

Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve Türkçe öğretmeni Fatma Kılıçaslan tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren Türkçe öğretmeni Fatma Kılıçaslan, " Reading is My Life" e Twinning projesi Mart ayı çalışmaları çerçevesinde okul öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte kitap okuduk. Amacımız hem öğrenciler hem de onların sosyal çevrelerinde kitap okuma adına farkındalık oluşturmak. Yüksek katılımın olduğu bu etkinlikte hep birlikte "Okumak yaşamaktır "sloganını hayata geçirdik. Ayrıca " Kütüphaneler Haftası"nda bu etkinliği yaparak bu haftanın önemine de dikkat çekmiş olduk” dedi.