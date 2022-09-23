Çanakkale’de küle dönen 580 hektar alanda, 1 milyon fidan toprakla buluşturuluyor

Çanakkale’de 2022 yılında 106’sı orman, 406’sı açık alandaki yangın olmak üzere toplam 512 yangın meydana geldi. Bu yangınlarda 580 hektar alan yanarak küle döndü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yanan 580 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak, 1 milyon fidanı toprakla buluşturuyor.

Çanakkale’de 2022 yılı yangın sezonunda 106’sı orman, 406’sı açık alan yangını olmak üzere 512 yangın meydana geldi. Toplam 580 hektarlık alan yanarak küle döndü. Yanan alanlarda tespit, yeşillendirme ve gençleştirme çalışmaları yapılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yanan 580 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak, 1 milyon fidanı toprakla buluşturuyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki son 50 yıllık ortalamalara göre, yıllık bin hektarlık bir alanın yandığını belirtti. 2020 yılında 930 hektar, 2021 yılında 125 hektar, 2022 yılında da bu tarihe kadar 580 hektarlık bir alanın yandığını ifade eden Müdür Enver Demirci, “2022 yılında 106 orman yangının yanında 406 açık alan yangınına müdahale ettik. Anayasa gereği bu yanan alanların tamamı yıl içerisinde ağaçlandırılmaktadır. Çanakkale özelinde de tüm yanan alanların bu zamana kadar gençleştirme çalışmaları tamamlandı. Bu yanan alanlarda öncelikle ormana getirme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Teknik çalışmalar yaptıktan sonra tohum takviyesi ile doğal ormanlar kurmaya çalışıyoruz. Doğal ormanlar getiremediğimiz yerde de dikim yöntemiyle orman kurma çalışmalarını tamamlıyoruz. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak, yıllık 2 bin hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık olarak 3 milyon fidan dikiyoruz. Çanakkale’de bulunan 2 ayrı fidanlığımızda yıllık 6 milyon değişik türlerde fidan üretilerek, 3 milyonu kendi ihtiyacımıza, kalanları da civar bölge müdürlükleri ve vatandaşların ihtiyacında kullanılmaktadır” dedi.