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Çanakkale’de dolu yağışı etkili oldu

Çanakkale’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Çevre 23.08.2022, 16:10
Çanakkale’de dolu yağışı etkili oldu

Çanakkale’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde saat 15.00 sularında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisi ile ağaç dalları kırılırken, ceviz büyüklüğünde dolu yağışı mısır ve ayçiçeği tarlalarında zarara yol açtı.

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