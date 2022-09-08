Çanakkale’de çöplük alan Lavanta bahçesine dönüştü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’nde yer alan çöplük olan ihya edilerek lavanta bahçesine dönüştürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde bulunan Dardanos Yerleşkesi sosyal bir tesis olarak faaliyet gösteriyor. Yerleşke otel, restoran, piknik ve mesire alanı gibi birçok hizmet ziyaretçilere sağlanıyor. Uzun yıllardır faaliyet gösteren Dardanos Yerleşkesinde atıl durumda olan bir alan ise ihya edilerek lavanta bahçesine dönüştürülerek ziyaretçilere açıldı. Proje, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi Müdürlüğü ile Çanakkale İl Orman Müdürlüğü ortaklığında yürütüldü. Çöplük alanda bulunan malzemeler çalışanlar tarafından temizlenerek bin 800 adet lavanta fidanı dikildi. Alanda bulunan demirlerden salıncak yapılırken, kırılan ve minderleri yırtılan sandalyeler ise tamir edildi.

Müdür Korkuata: “Amacımız görsel olarak çalışanlara, misafirlere ve üniversitemize yakışır bir alan oluşturmaktı”

Çöplük şekilde bulunan alanı hep birlikte ihya ederek lavanta bahçesine dönüştürüldüğünü belirten Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özlem Korkutata, “Bu alanda uzun yıllar boyunca çöp birikimi gerçekleştirilmiş. Bizde denize nazır olan bu yeşillik alanı güzelleştirme adına güzel bir şeyler yapmak istedik ve gelen misafirlerin fotoğraf çekimi için hoş bir alan olması ve üniversiteyi güzelleştirmek açısından böyle bir lavanta bahçesi düşündük. Bunu düşünen ve hayata geçirmek isteyende Peyzaj Yüksek Mimarı ve aynı zamanda Müdür Yardımcımız Fatma Çetinkaya oldu. Bu öneriyi bana getirdiğinde bunu nasıl yapabileceğimizi düşündük. Elimizdeki malzemelerin yeterli olup olmayacağı konusunda bir değerlendirme yaptık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle iletişime geçerek hibe olarak yaklaşık 2 bin lavanta temin ettik. 2022 yılının bahar aylarında buranın ıslah edilmesi, çöplerin arındırılması, hurdaların buradan kaldırılması ve bütün çalışan ekibimizle beraber buranın lavanta bahçesine dönüşmesini sağladık. Amacımız görsel olarak çalışanlara, misafirlere ve üniversitemize yakışır bir alan oluşturmaktı. Güzel bir bahçe oldu. İlerleyen yıllarda bu bahçenin göze daha çok hitap eden bir bahçe olacağını düşünüyoruz, kente böyle bir yer kazandırdığımız içinde mutluyuz” dedi.

Peyzaj Yüksek Mimarı Çetinkaya: “Atıl olan demirlerden salıncak yaptık”

Çöplük alanda bulunan atıl malzemelerinde dönüştürülerek kullanıldığını belirten Müdür Yardımcısı ve Peyzaj Yüksek Mimarı Fatma Çetinkaya, “Buradaki ekip ile birlikte çevrede nereyi toplayabiliriz diye bir çalışma yapmıştık. Benim ilk aklıma gelen yer burası oldu çünkü misafirlerimizin plaja gittiği güzergah burası. Burası çöplük alanıydı, atıl bir durumdaydı. Bizim için çok zahmeti de yoktu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle iletişime geçtik, sağ olsunlar bize bin 800 adet fidan hibe ettiler. Fidanlarımızı diktik, sonrasında güzel bir tarla günü yaptık. Bundan sonrasında da sadece bakım işlemlerini yapıyoruz. Bu arada ekip çok özveriyle çalıştı. Burada bulunan bütün taşları, çöpleri hepsini kendimiz temizledik. Daha sonrasında atıl olan demirlerden salıncak yaptık, minderleri yırtılan kırılan sandalyeleri çıkma paletlerden tahta çakarak sandalye yaptık. Hem bir fotoğraf çekim alanı oldu hem de gelen misafirlerin burada oturmaları için alanlar oluşturduk. Gelen misafirlerden de şunu duydum, ‘Burası çöplüktü ne kadar güzel olmuş’ dediklerini de duydum. Çok mutluyuz. Üniversitemizin de adına yakışır bir mekan, denize sıfır manzarası çok güzel olan bir alan. Bundan sonra da inşallah seneye hasat şenliğinde tekrar görüşmek için misafirlerimizi davet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.