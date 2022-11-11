Çanakkale’de 23 bin fidan toprakla buluştu

Çanakkale’de, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 23 bin fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Çanakkale’de 15 ayrı noktada 23 bin fidan dikimi yapıldı. Kurşunlu Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine ise Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Turhan Ecevit, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 15 ayrı noktada 23 bin adet fidan dikimi yaptık. Yıl sonuna kadar 4 milyon 850 bin adet fidan daha toprakla buluşturulacaktır" dedi.