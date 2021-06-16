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Çanakkale’de 2 gündür etkili olan yağmur, müsilajı kısmen temizledi

Çanakkale’de, 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası deniz yüzeyinde bulunan müsilajın (deniz salyası) kısmen kaybolduğu görülürken, Çanakkale Boğazı’nda 8 günde 243 metreküp deniz salyası temizlendiği bildirildi.

Çevre 16.06.2021, 11:34
Çanakkale’de 2 gündür etkili olan yağmur, müsilajı kısmen temizledi

Çanakkale’de, 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası deniz yüzeyinde bulunan müsilajın (deniz salyası) kısmen kaybolduğu görülürken, Çanakkale Boğazı’nda 8 günde 243 metreküp deniz salyası temizlendiği bildirildi.

Çanakkale’de geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli lodos, deniz üzerindeki deniz salyasının Yat Limanı, balıkçı barınağı ve feribot iskelesinde toplanmasına neden olmuştu. Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün boğazda deniz salyasının büyük oranda kaybolduğu görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı’nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgide dünkü müsilaj toplanma oranının 20,8 günlük süreçte ise 243 metreküp olduğu bildirildi.
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