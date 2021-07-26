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Çanakkale Yenice Kovancı Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine 2 milyar lirayı aşkın katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar 327 bin liralık katkı sağlanması hedeflenen Çanakkale Yenice Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor.

Çevre 26.07.2021, 10:19
Çanakkale Yenice Kovancı Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine 2 milyar lirayı aşkın katkı sağlayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar 327 bin liralık katkı sağlanması hedeflenen Çanakkale Yenice Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çanakkale Yenice Kovancı Barajında çalışmaların devam ettiğini belirterek, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

“Ülke ekonomisine yıllık 2 milyar 327 bin 16 liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir”

Baraj gövde kazılarının yapılarak batardo dolgusunun tamamlandığını ifade eden Yıldız, “‘Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33.20 metre ve su depolama kapasitesi 477 bin 000 metreküp olan Çanakkale Yenice Kovancı Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyar 327 bin 16 liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.
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