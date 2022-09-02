Çanakkale sahillerinde kumdan ejderha

Çanakkale’nin Güzelyalı köyünde düzenlenen ‘Kumdan Heykeller’ etkinliğinde kumdan ejderha heykeli yapıldı.

Çanakkale’nin Güzelyalı köyünde, Çanakkale Belediyesi destekleri ile Güzelyalı Muhtarlığı tarafından ‘Kumdan Heykeller’ etkinliği düzenlendi. 8 Heykeltraş, çocuklar ile birlikte ejderha figürlü heykel tasarladılar. Etkinlik hakkında konuşan Güzelyalı Muhtarı Elif Çelik, “Yetişkinlerin ve çocukların birlikte yapabileceği bir etkinlik tasarladık. Kumdan heykel etkinliğimize 8 sanatçı ve heykeltraş katıldı. Heykellerimizi hazırlarken tamamen doğal, doğa ile uyumlu, doğaya zararı olmayan malzemeler kullanıldı. Güzelyalı kumsalında yaptığımız bu etkinlikte çocukların ilgisini çekebilmek için ejderha figürü tercih ettik. Günümüzde çocukların internet ve teknoloji bağımlılığından bir nebze de olsa uzaklaşması ve akranlarıyla kaynaşması için böyle bir etkinlik tasarladık” konuştu.