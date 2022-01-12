Çanakkale’de, olumsuz hava şartları nedeniyle bir süredir yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün sabah saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir feribot seferlerini geçici olarak durdurmuştu. Seferler, 16.45 itibariyle yeniden başlayacak. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Çanakkale-Kilitbahir hattında, tarifeli seferlerimiz 16:45 itibariyle yapılmaya başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.