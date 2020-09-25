Çanakkale'den binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı

Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve en büyük semt pazarı olan Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Pazara gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, Sarıçay'ın yüzeyinde binlerce kefal sürüsü gördü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları da cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar. Bir süre daha su üstünde yüzen balıklar, daha sonra gözden kayboldu.