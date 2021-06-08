Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliği seferberliği

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında Yat Limanı’nda deniz temizliği gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı temizlik seferberliği başlatıldı. Mart ayından beri Çanakkale Boğazı’nda görülmeye başlayan deniz salyası her geçen gün artış göstermeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, bugün saat 14.00’da Çanakkale Belediyesi Yat Limanı’nda müsilaj temizleme işlemleri başlatıldı. Yat Limanı içerisindeki deniz salyası bariyerle çevrilirken, Çanakkale Belediyesi ile özel kurumlardan gelen su pompaları ve vidanjör ile denizden çekildi.

Denizi temizleme etkinliğine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, kurum ve daire müdürleri katıldı.

Yat Limanı’nda yaklaşık 20 ton müsilaj temizlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Bugün burada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın koordinasyonunda müsilaj temizliği için toplanmış bulunuyoruz. Son günlerde özellikle Marmara Denizi’mizde bir sorunla karşı karşıyayız. Sadece kendi ülkemize mahsus bir şey değil. Yapılan araştırmalarda dünyada birçok yerde görüldüğü belirlenmiştir. Ülkemiz ve ilimizde de yoğun olarak yaşanmakta. Bunun bertaraf edilmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde çalışmalara başlandı ve bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda eylem planı açıklandı. 22 maddelik bir eylem planımız var. Bu eylem planında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla bir an önce denizlerimizi normale döndürmek için bugün itibariyle çalışmalara başlamış bulunuyoruz” dedi.