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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliği 4’üncü gününde devam ediyor

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

Çevre 11.06.2021, 12:09
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliği 4’üncü gününde devam ediyor

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı geçtiğimiz salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı’nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.
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