Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu önlerinde seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel bir tekne makine arızası yaptı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM’ye ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.