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Çanakkale Boğazı’nda ilk kez görüldü

TÜRKİYE’DE, TÜRÜNE ENDER RASTLANAN ‘DİKENLİ YILAN BALIĞI’, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA BALIK AVINA ÇIKAN BİR GIRGIR TEKNESİNİN AĞLARINA TAKILDI. 2 METRE 23 SANTİM UZUNLUĞUNDAKİ DİKENLİ YILAN BALIĞI, BALIKÇILARI ŞAŞIRTTI.

Çevre 03.10.2020, 17:06
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Çanakkale Boğazı’nda ilk kez görüldü

Türkiye’de, türüne ender rastlanan ‘dikenli yılan balığı’, Çanakkale Boğazı’nda balık avına çıkan bir gırgır teknesinin ağlarına takıldı. 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, balıkçıları şaşırttı.

‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesi, sardalya avı için Çanakkale Boğazı’nda, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağ bıraktı. Daha sonra ağlar toplanırken, sardalya balıklarının arasında Latince adı ’Ophisurus serpens’ olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı görüldü. O anları kayıt altına alan balıkçılar hem tedirgin oldu hem de şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Karaya yanaşan ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftci dikenli yılan balığını incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, “Bu balık Atlantik Okyanusu’nda yaşıyor. Akdeniz’in güneyinde de yaşan bir tür, Çanakkale Boğazı’nda ilk kez görüyoruz. Bu balığın yaşam yeri karanlık zeminlerdir. Buraları seven ve insanlarla pek teması olmayan bir balık türüdür. Görsel olarak da her zaman göremeyeceğimiz balıklardan bir tanesi” diye konuştu.

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