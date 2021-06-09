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Çanakkale Boğazı’nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında bugün de deniz temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre 09.06.2021, 12:29
Çanakkale Boğazı’nda bugün de müsilaj temizliği devam ediyor

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında bugün de deniz temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi’nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı dün temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce kordon boyu İskele Meydanı köşesinde şiddetli poyrazla birlikte biriken salyalar, su pompaları ile yüzeyden temizleniyor.
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