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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.
Çevre 06.11.2021, 04:31
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.