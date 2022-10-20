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Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkili olan sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Çevre 20.10.2022, 12:52
Çanakkale Boğazı’nda sabaha karşı etkili olan sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı, sabah saat 06.00’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 11.45’te boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.