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Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesinin ardından, gemi trafiği transit gemi geçişlerine açıldı.
Çevre 02.01.2023, 09:48
Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesinin ardından, gemi trafiği transit gemi geçişlerine açıldı.
Sabaha karşı yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonrası çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi geçişlerine açıldı.