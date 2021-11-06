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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Çanakkale Boğazı 12 saat sonra yeniden gemi trafiğine açıldı
Çanakkale’de gece saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, 12 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Çevre 06.11.2021, 13:54
Çanakkale’de gece saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, 12 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı 01.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 12 saatin ardından, kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 13.45 itibariyle izin verildi.