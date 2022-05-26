banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Hurdacılara
Hurdacılara "çekçek" operasyonu
Zeki Triko icradan satıldı!
Zeki Triko icradan satıldı!
Asgari ücrete büyük zam
Asgari ücrete büyük zam
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Can dostlar için Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini Başkent’te başlattıklarını açıkladı. Yeni projeyle özel hayvan hastanelerinde bir gün dinlendirildikten sonra kısırlaştırma operasyonu yapılacak olan sokak hayvanları, 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılacak. ABB, yılda ortalama 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Çevre 26.05.2022, 11:02
Can dostlar için Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini Başkent’te başlattıklarını açıkladı. Yeni projeyle özel hayvan hastanelerinde bir gün dinlendirildikten sonra kısırlaştırma operasyonu yapılacak olan sokak hayvanları, 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılacak. ABB, yılda ortalama 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘hayvan dostu’ uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemde artan şikâyetler üzerine başlattığı özel projeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı. Yavaş, “Can dostlarımız için Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz” dedi.

Hedef: Yılda ortalama 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırmak

Gönüllü hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyeleri ile sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de özel hastanelerle yaptığı protokol kapsamında Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğine imza atmış oldu. Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi imkânlarıyla sürdüren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile yaptığı protokolün ardından çıktığı ihaleyle özel bir firmadan hayvan toplama desteği almaya başladı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak Başkent’te kısırlaştırma çalışması yapmayı hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, örnek projeyi anlattı:

“Sokak hayvanları popülasyonunun büyükşehirlerde çok hızlı artması sonucu istenmeyen olaylar yaşanmakta ve yoğun şikâyetler alınmaktadır. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlatıyoruz. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarının yakalanma ihalesini de gerçekleştirdik. Toplanacak can dostlarımızı hem kendi kliniklerimizde hem de OHHAD ile yapmış olduğumuz proje kapsamında özel hayvan hastanelerinde bir gün dilendirip ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve 5 gün postoperatif bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacak. Ankara Büyükşehir Belediyemizce bu şekilde yılda ortalama 25 bin kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.”

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine kendi bünyesindeki veteriner hekimlerle ve Ankara’da bulunan 11 özel hayvan hastanesi ile sürdüreceklerini ifade eden Aslan, 25 ilçe belediyesinin de katkılarıyla Başkent’te yılda 55 bin kısırlaştırma yapılabileceğine dikkat çekti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık