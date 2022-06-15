Çamura saplanan inek iş makinesi ile kurtarıldı

Sivas’ta çamura saplanan bir inek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

Sivas’ta etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Sivas’ta Paşabahçe mevkiindeki arazide otlayan bir inek, çamura saplandı. Hayvan sahibi, ineğini tek başına bulunduğu yerden kurtaramayacağını anlayınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Belediye çalışanları iş makinesi yardımı ile ineği telef olmaktan kurtardı.