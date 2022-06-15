banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Çamura saplanan inek iş makinesi ile kurtarıldı

Sivas’ta çamura saplanan bir inek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

Çevre 15.06.2022, 10:41
Çamura saplanan inek iş makinesi ile kurtarıldı

Sivas’ta çamura saplanan bir inek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımı ile kurtarıldı.

Sivas’ta etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Sivas’ta Paşabahçe mevkiindeki arazide otlayan bir inek, çamura saplandı. Hayvan sahibi, ineğini tek başına bulunduğu yerden kurtaramayacağını anlayınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Belediye çalışanları iş makinesi yardımı ile ineği telef olmaktan kurtardı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu