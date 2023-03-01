Çamur yağışına en çok onlar sevindi

Tekirdağ’da 2 gündür gerçekleşen çamur yağışına en çok oto yıkamacılar sevindi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 gündür devam eden çamur yağışı sonrasında araçları kirlenen vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti. Çamur yağışı, 2 gündür en yoğun zamanlarını yaşayan oto yıkamacıların yüzünü güldürdü. Bugün akşam saatlerine kadar yoğun çalışacaklarını belirten oto yıkamacılar, çamur yağışından dolayı yoğun çalıştıklarına ifade etti.

İlçede oto yıkama işi yapan vatandaşlardan Yaşar Erinç, "Bu çamur yağışından dolayı bugün tam gün çalışacağız. Kuyruk da var, biraz zor olacak. Allah’ın takdiri. İki günden beridir çamur yağıyor. Yoğunluğumuz var, geç saatlere kadar duracağız" dedi.