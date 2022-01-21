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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Çamlıca Tepesi’ne lapa lapa kar yağdı
İstanbul’da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi’ne lapa lapa kar yağdı.
Çevre 21.01.2022, 19:06
İstanbul’da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi’ne lapa lapa kar yağdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı başladı. Çamlıca Tepesi’nde de kar yağışı etkili oldu. Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Karın yağmasıyla Çamlıca Tepesi beyaza büründü.