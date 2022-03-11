Çamlıca Tepesi’nde çocuklar karın, aileler manzaranın tadını çıkardı

İstanbul’da beklenen kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinde artan kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Çamlıca Tepesi’nde ise aileler ve çocuklar karın tadını çıkardı.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Birçok meslek grubunun izinli sayılması sonrası aileler ve çocuklar karın tadını çıkardı. Öğle saatlerinde bastıran fırtınanın dinmesiyle birlikte aileler Çamlıca Tepesi’ne akın etti. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Çamlıca’da çocuklar karın, aileler manzaranın tadını çıkardı. Aileler kar manzarasıyla fotoğraf çektirirken çocuklar kar ile oynayarak eğlendi.

"Ortam ve manzara çok güzel"

Ailesiyle Çamlıca Tepesi’ne gelen Metin Aydın, "Bugün hava güzel, hava şartlarından dolayı çocukları götürecek başka yer yok. Çamlıca Tepesi yakın olduğundan dolayı çocuklarla buraya geldik. Çamlıca Tepesi’nde her yer çocuklar için kayak yeri. çok güzel kayıyorlar. Akşama kadar çocukları burada eğlendireceğiz. Ortam çok güzel, manzara güzel, ben buraya her kış geliyorum. Nasipse seneye de geliriz inşallah” dedi.