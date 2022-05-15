Cami kubbesindeki leylek ile yavrusu ve yumurtaları Kars’a gönderildi

Bingöl’de depremlerde hasar alarak yıkım kararı verilen caminin kubbesinde bulunan leylek yuvası için ekipler seferber oldu. Anne leylek, yavrusu ve yumurtaları vinç yardımıyla alınarak Kars Yaban Hayatı Koruma Merkezi’ne gönderildi.

Bingöl’de farklı zamanlarda meydana gelen depremlerde ağır hasar alan Merkez Sanayi Sitesi Camisinin yıkım işlemleri başladı. Yıkım işlemi öncesi cami kubbesinde yuvası olan leylek, yavru ve yumurtaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, vinç yardımıyla leylek, yavru ve yumurtaları alarak Kars Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderdi.