Çamaşır makinesinin arkasındakini görünce itfaiyeden yardım istedi

Karabük’te bir apartman dairesinde çamaşır makinesinin yer aldığı dolabın içerisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 79. Caddede bulunan bir apartmanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. Çamaşır yıkamak için dolabın kapısını açan ev sahibi yılanı fark etti. Yılanı görünce panikleyen vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede yakaladığı yılan doğal ortamına salındı.