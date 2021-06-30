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Cama vurup düşen serçeye parmağı ile su verdi, ardından doğal ortamına saldı

Tunceli’de kamu binasına girerek cama çarpan ve sersemleyen serçeye bir personel parmağı ile damla damla su içirdi. Çalışan, kendine gelen kuşu daha sonra tekrar doğaya saldı.

Çevre 30.06.2021, 10:46
Cama vurup düşen serçeye parmağı ile su verdi, ardından doğal ortamına saldı

Tunceli’de kamu binasına girerek cama çarpan ve sersemleyen serçeye bir personel parmağı ile damla damla su içirdi. Çalışan, kendine gelen kuşu daha sonra tekrar doğaya saldı.

Çemişgezek Hükümet Konağı’nın bir odasına giren serçe, çıkmaya çalışırken cama çarparak sersemleyip yere düştü. Serçeyi avcuna alan kaymakamlık personeli Aysel Karabulut, önce masaj yaptı ve ardından kapaktan su içirmeye çalıştı. Serçenin su içmemesi üzerine Karabulut, parmağı ile damla damla kuşa su içirdi. Bir süre sonra kendine gelen serçe, tekrar pencereden personel tarafından doğaya bırakıldı.

Mesai esnasında odaya minik bir misafirin geldiğini belirten Aysel Karabulut, “Çıkmaya çalışırken cama çarparak sersemledi. Biz de arkadaşlarla beraber müdahale ettik. Çok korkuyordu. Su vermeye çalıştık ama ilk başta içmedi. Biz kendimiz damlalarla vermeye çalıştık. Biraz kendine geldikten sonra gökyüzüne, özgürlüğüne geri bıraktık” dedi.
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