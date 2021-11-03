Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yer alan Çalkaya Takım Şelaleleri, ’tabiat anıtı’ ilan edildi.

Salıpazarı ilçesinde Çağlayan ve Yayla Mahalleleri sınırları dahilinde tamamı orman mülkiyetine sahip 13 hektarlık sahada yer alan Çalkaya Şelaleleri, Türkiye’nin milli düzeyde öneme sahip müstesna köşelerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu sahalara olan farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir şekilde karşılanabilmesi ve buraların koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakılması hedefi kapsamında taşıdığı tabii kaynak değerleri sebebiyle 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından 3044598 sayılı olurları ile “Çalkaya Takım Şelaleleri Tabiat Anıtı” olarak ilan edildi.

Çalkaya Takım Şelaleleri Tabiat Anıtı, Salıpazarı ilçesinde Çağlayan ve Yayla Mahalleleri sınırları içerisindeki 13 hektarlık sahada yer alıyor.