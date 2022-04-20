Çalış Plajı, turizm sezonuna hazırlanıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde caretta caretta üreme alanı olan Çalış Plajı, traktöre bağlanan kum eleme aracıyla temizlenerek turizm sezonuna hazırlanıyor.

Muğla’nın önemli turizm ilçelerinden olan ve gün batımı manzarasıyla dünyaca ünlü Çalış Plajı’nda, temizlik çalışması başlatıldı. Dünyada gün batımı ve yakamozun en güzel izlendiği, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Çalış Plajı kumsalı, Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekipleri tarafından traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlenirken turizm sezonuna hazırlanıyor. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, geçen yıl pandemi nedeniyle kumsalda temizlik çalışması yapılmadığını söyledi.

Yapılan temizlikle hem insanların kumsalı daha güzel kullanacağını hem de carettaların daha rahat yuva yapacağını vurgulayan Ay; "Bölge doğal güzellikleri ve caretta carettalar için tercih ediliyor. Bunları korumazsak turizm de sona erer. Son iki aydır bölgede çevre temizliği yaptık. Yapılan bu temizlikle de kumun kalitesi de artıyor” dedi.

Ay, plajı kullananların daha temiz kullanması uyarısında bulundu.