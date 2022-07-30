banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Çalınmasın diye sokakta bulunan koltuğu direğe bağladılar

Eskişehir’de bir ara sokakta Karadenizli fırın işletmecileri tarafından, çalınmaması için tellerle elektrik direğine bağlanan koltuk dikkat çekiyor.

Çevre 30.07.2022, 14:47
Çalınmasın diye sokakta bulunan koltuğu direğe bağladılar

Eskişehir’de bir ara sokakta Karadenizli fırın işletmecileri tarafından, çalınmaması için tellerle elektrik direğine bağlanan koltuk dikkat çekiyor.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokakta bir fırın önündeki demir duba ve elektrik direğine metal tellerle bağlı olan koltuk şaşkınlık uyandırıyor. Koltuğun üzerine fırının ismini yazan işletme sahipleri, burada oturup dinleniyor. Karadeniz fırını olan işletme karşısındaki tellerle bağlı koltuğun, çalınmaması ve yerinin değiştirilmemesi için böyle bir önlem alındığı tahmin ediliyor.

Alınan önlem akıllara ‘Karadeniz insanının pratik zekası’ sözünü getiriyor.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu