Çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza ediliyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde 117 yıllık çan, çalınma endişesi ile 40 yıldır belediye binasında muhafaza altında tutuluyor.

Niksar kalesinde 1950’li yıllarda sergilenen çan, çalınma ihtimali nedeni ile itfaiye binasına getirildi. İtfaiye binası kullanılan çan, yapımı 1983 yılında tamamlanan belediye hizmet binasının alt katına konuldu. Çan, bulunduğu yerden de çalınma endişesi nedeni ile belediye binasının üçüncü katında salonun girişine yerleştirildi. Belediye hizmet binasının 2012 yılında taşınmasının ardından boşalan bina polis merkezine dönüştürüldü. Yıllardır çalınma tehlikesi nedeni ile saklanan çan en güvenli yerde muhafaza ediliyor.

Çan, 40 yıldır belediye binasında saklanıyor

Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kayayurt, yıllarca çanın çalınma tehlikesine karşı korumaya çalıştıklarını belirterek, “Amerika’dan bu çanın peşinde olan bir ekibin geldiğini ve onun için güvenliği almak için alt kat tehlikeli diye buraya aldık. Daha sonra da bu kata demirden ara kapı yaptık. Gayet muhafazalı bir biçimde bugüne kadar sakladık. Çan, 40 yıldır burada” dedi.

Çan’ın çok ağır olduğuna dikkat çeken Kayayurt, “İnsan gücüyle şu anda yerinden bile kıpırdatma şansı yok. Yani iş makinesi gücüyle ancak kaldırılabilir. Emniyet binası içinde çan güvende. Şehir dışından gelenler çanın resmini çekiyorlar” diye konuştu.