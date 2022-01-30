Çakmak Barajı’nda Samsun’a bir yıl yetecek su birikti

Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Çakmak Barajı’ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 80’i geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’da su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız yok. Hiç yağmur yağmasa bile barajda bir yıllık su birikti" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Samsun’da da yaşanan yoğun kar yağışı barajları olumlu etkiledi. Samsun’da 4 merkez ilçenin içme suyu ihtiyacının yüzde 99’unu karşılayan Çakmak Barajı, 58 milyon 650 bin metreküp ile yüzde 80.19 oranında doluluk seviyesine ulaştı. 2021 yılı ocak ayında kotu oldukça düşen baraja Suat Uğurlu Barajı’ndan su takviyesi yapılarak kotu yükseltilmişti. Bu yıl ise son bir haftadır yağan kar ile Çakmak Barajı’nın kotu 117.38 metreye ulaştı.

Bir yıllık su birikti

Doluluk oranının yüzde 80’i geçtiği Çakmak Barajı’nın faydalı hacminden günlük olarak 169 bin metreküp su kullanıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’da su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız yok. Barajdaki mevcut su düşünüldüğünde hiç yağış olmazsa bile aşağı yukarı 1 yıllık suyumuz birikti. Barajın doluluk oranı ve olan su miktarına baktığımızda herhangi bir risk görülmüyor. Baraj, ideal seviyede. Yüksek yerlerdeki karlar da henüz erimedi. Onlar da eridiğinde barajların doluluk oranlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Suat Uğurlu hattı zor zamanlarda kullanılıyor"

Suat Uğurlu Barajı’nı B planı olarak her zaman hazır halde beklettiklerini ve kurak zamanlarda devreye aldıklarını belirten Başkan Demir, “Zor zamanlarımızda Suat Uğurlu Barajı’nı devreye alıyoruz. Kısacası aldığımız önlemler ile Samsun’da su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. Ancak biz yine de vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.