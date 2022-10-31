Çakal avını böyle parçaladı

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü personeli tarafından bir çakalın avını parçaladığı anlara ait fotoğraflar, yayınlandığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Birçok vahşi yaşama hayat veren Afyonkarahisar’daki ormanlık alanlarda zaman zaman yılkı atları, kızıl geyik, kurt ve domuz sürüsü gibi hayvanlar fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılıyor. DKMP 5. Bölge Müdürlüğü’nde görevli fotoğrafçı Erdal Toprak tarafından çekilen fotoğraflar safari belgesellerini aratmadı. Muhtemelen daha önceden ölen ya da başka vahşi hayvanlarca öldürülerek bir kısmı yenilen geyik, çakal tarafından parçalanırken görüntülendi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması büyük ilgi gördü.