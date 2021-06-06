Caddebostan Sahili’nde müsilaj temizliği havadan görüntülendi

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı. Deniz salyalarını temizleme çalışması havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kocaeli’de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2’deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada Marmara Denizi’nin birçok noktasında da çalışmalar başlatıldı. Caddebostan Sahili’ne gelen ekipler, akışkan deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

Ekipler daha sonra su üstünde kütle halinde oluşan müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

“Müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başladık”

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.