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Caddebostan Sahili kızıla büründü
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunların karaya vurmasıyla Caddebostan Sahili’nin bazı kısımları kızıla büründü. Belediye ekipleri sahil temizliği için çalışmalara başladı.
Çevre 02.12.2021, 15:10
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunların karaya vurmasıyla Caddebostan Sahili’nin bazı kısımları kızıla büründü. Belediye ekipleri sahil temizliği için çalışmalara başladı.