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Cadde ve sokaklar sessiz kalınca kartpostallık görüntüler oluştu

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent Şanlıurfa’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çevre 06.12.2020, 17:08
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Cadde ve sokaklar sessiz kalınca kartpostallık görüntüler oluştu
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent Şanlıurfa’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Şanlıurfa’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sessizliğe bürünen tarihi mekanlar, sokak hayvanlarına kaldı. Parklardaki ağaçlardan dökülen kuru yapraklar ise eşsiz bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.
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