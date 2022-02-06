banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Buzları erimeye başlayan gölde tehlikeli yürüyüş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, donan Beyşehir Gölü’nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde yürüyen insanlar görenlerin yüreğini ağızlara getiriyor.

Çevre 06.02.2022, 14:33
Buzları erimeye başlayan gölde tehlikeli yürüyüş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, donan Beyşehir Gölü’nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde yürüyen insanlar görenlerin yüreğini ağızlara getiriyor.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, uzun süredir etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava şartları nedeniyle tamamen donarak yüzeyi buz kütleleriyle kaplandı. Gölün buz tutması nedeniyle tekneler limanlarında mahsur kalırken balıkçılık faaliyetleri de tamamen durdu. Göl yüzeyinin buzla kaplanması ve hafta sonu güneşli havanın yüzünü göstermesi üzerine vatandaşlar sahil kesimlere akın etti. Sahilde bir yandan yürüyüş yaparak donmuş gölün fotoğraflarını çekenlerin yanı sıra, buz tutan göl üzerine çıkarak yüzeyde yürüyenlerden bazıları tehlikeli olmasına rağmen karşıdan karşıya da geçmeye başladı. Buzların erimeye yüz tutarak, incelmesi üzerine kırılması tehlikesine aldırış etmeden kıyıdan onlarca metre yürüyerek uzaklaşan gençler ve çocuklar ise görenlerin yüreğini ağızlara getirdi. Donmuş göl üzerinde yürüyenler, göl ortasında buzlar arasında kalan balıkçı tekneleri ve gezinti yatlarıyla birlikte fotoğraflar çektirirken, birbirleriyle adeta öz çekim yarışına girdi. Ancak, buzların erimeye yüz tutmasına rağmen vatandaşların göl üzerinde yürümeye devam etmesinin risk teşkil etmesi üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri kıyılarda devriye gezerek halkı uyarmaya başladı. Polis ve zabıta ekiplerinin sahilden ayrıldığı anlarda tekrar göl yüzeyine inerek yürüyüşünü sürdüren vatandaşların, buz üzerinde tehlikeli olmasına rağmen kayması, fotoğraf çektirmesi görenleri de hayrete düşürdü.

İlçe sakinlerinden Bilal Güler, gölün yüzeyinin yaklaşık 20 gündür don olduğunu belirterek, bu yıl gelen yağışın bölgeye bereket getirdiğini söyledi. Gölün hava sıcaklıkları bu şekilde sürerse daha uzun süre don kalacağını düşündüğünü dile getiren Güler, balıkçıların da gölün yüzeyinin buzla kaplanması sebebiyle mağdur kaldığını anlatarak, “İnşallah gölün suyunun yükselmesinden dolayı ileride bu kayıplarını telafi edeceklerine inanıyorum. Arkadaşımla göl kenarında yürüyüşe çıkmıştık. Hava güzel, ancak göl üzerinde yürüyenler var bu çok tehlikeli, tavsiye etmiyorum. Göl dondu, tekrar yumuşadı, dolayısıyla gölün üzerine çıkmak çok tehlikeli şu anda. Polis uyarmasına rağmen hala çıkanlar oluyor. Çok riskli bir durum” ifadelerini kullandı.

Beyşehirli Talip Akbulut da, bu yıl bölgeye düşen yağışların çok güzel olduğunu dile getirerek, göle de bereket getirdiğini söyledi. Bu yıl bölgedeki ağır kış şartlarından dolayı gölün bir süre önce donduğunu vurgulayan Akbulut, ancak buz üzerinde yürümenin özellikle buzların erimeye başlayıp buz kalınlığının daha da inceldiği bu günlerde tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, “İnsanlar göl üzerinde fotoğraf çektiriyor. Hava güneş olunca insanlar yürüyüş yapıyor, geziyorlar. Ama göldeki buzlar erimeye yüz tuttu, şu anda yürümek çok tehlikeli” diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 22 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11